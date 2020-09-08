Россия введет войска в Беларусь для участия в маневрах

Прибытие войск ожидается с 10 по 15 сентября

Российская армия Фото из открытых источников

Вооруженные силы Беларуси проведут совместные антитеррористические учения с Россией и Сербией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси Telegram.

Отмечается, что прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября. "На полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство-2020" под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси", – говорится в сообщении.

В частности, в учениях будут участвовать подразделения Вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу. Предполагается, что военнослужащие трех стран будут отрабатывать вопросы совместных действий во время борьбы с терроризмом.

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Напомним, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит смысла вводить свои войска в Беларусь, поскольку президент Александр Лукашенко контролирует ситуацию в стране.

Накануне президент Беларуси договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании совместной группировки войск при военной угрозе с Запада.