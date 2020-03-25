Россия возобновляет поставки нефти в Белоруссию на старых условиях

Работы по реконструкции нефтепровода Мозырь – Брест компании "Гомельтранснефть Дружба" Виктор Драчев/ТАСС

В свою очередь Беларусь будет выбирать те нефтяные компании, которые предложат лучшие условия поставок

Компания "Роснефть" объявила о возобновлении поставок нефти в Беларусь.

Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

В настоящее время известно, что поставки будут осуществляться на тех условиях, которые сначала предлагались белорусской стороне - 5 долларов за тонну.

Однако, по словам премьера Беларуси Сергея Румаса, премиальных выплат при этом не будет, хотя ранее премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 долларов.

Согласно новым договоренностям, правительство РФ возьмет эти выплаты на себя.

"Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии", - пояснил он.

Также премьер подчеркнул, что Беларусь будет выбирать те нефтяные компании, которые предложат наилучшие условия поставки, например, предоставят большую отсрочку по уплате.

"Поэтому еще далеко не факт, что "Роснефть" окажется в списке поставщиков", - сказал он.

Как сообщалось ранее, президент РФ Путин предложил президенту Беларуси Лукашенко компенсировать 300 млн долларов из-за снижения пошлины на нефть.

Тем временем чиновники в США уговаривают Трампа создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией.