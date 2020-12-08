Россия вошла в американский список стран-нарушительниц религиозных свобод

В общем в список, который вызывает "особую обеспокоенность", вошли десять государств

Соединенные Штаты обнародовали список из 10 стран, нарушающих религиозные свободы (по мнению США), куда вошли: Бирма, Иран, Китай, КНДР, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан и Эритрея. Эти государства в США вызывают "особую обеспокоенность". Об этом говорится на сайте американского правительства.

Как отмечается, список составлен в соответствии с законом США о международных свободах от 1998 года за "вопиющее нарушение религиозных свобод".

В специальный "список наблюдения" США включили Россию, Коморские острова, Кубу и Никарагуа. Они указаны такими, которые "участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод". Из этого списка на основании "значительного прогресса" исключили Узбекистан и Судан. Какой именно прогресс имеется в виду, не указано.

Отдельно в общий список попали террористические группировки "Аш-Шабааб" (Сомали), "Аль-Каида", "Боко Харам" (Нигерия), "Хаят Тахрир аш-Шам" (Сирия), "Исламское государство" и ее филиалы, "Талибан" и "Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслімін" (Западная Африка).

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