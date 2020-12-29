Россия внесла в "черный список" главных силовиков Германии

Россия ввела санкции против немецких силовиков Фото из открытых источников

Санкции были введены в ответ на ограничения ЕС из-за атаки на Бундестаг

Российская Федерация запретила въезд руководителям силовых и разведывательных структур Германии в ответ на санкции Европейского Союза, которые были введены против РФ после хакерской атаки на Бундестаг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что несколько раз предлагали Германии ввести провести совместные консультации, чтобы выяснить обстоятельства кибератак. Однако, ответа от властей ФРГ не последовало, в связи с этим Россия ввела ответные санкции.

"Согласно дипломатическим принципом взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избрано руководящих сотрудников немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ", — отметили в МИД РФ.

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Кроме того, в министерстве назвали поведение Германии "очередной провокацией" против России.

"Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого "дела о российских хакерах" и вся ситуация от начала конструировалась как очередная провокация против нашей страны", — добавили в дипломатическом ведомстве.

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Напомним, кибератака на Бундестаг состоялась в 2015 году, в результате этого хакеры украли 16 Гб данных, в том числе получили доступ к электронным письмам Ангелы Меркель.

Через год немецкая Федеральная служба защиты конституции (BfV) сообщила, что за атаками на госучреждения стоит группа хакеров, которая называет себя Sofacy. А несколько месяцев назад министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о наличии доказательств причастности хакеров из России к кибератаке.

В связи с этим Германия предложила странам-членам Европейского Союза ввести санкции против РФ. А в октябре послы ЕС одобрили это решение.