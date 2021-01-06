Россия вернула свое судно-трубоукладчик в зону строительства "Северного потока-2"

Північний потік-2 Фото из открытых источников

Судно уже прибыло в район строительства

Россия вновь направила к датскому острову Борнхольм свое судно "Академик Черский", способное продолжить укладку труб газопровода "Северный поток-2". Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Отмечается, что судно уже прибыло в район строительства. В начале декабря 2020 года "академик Черский" уже находился несколько дней у острова Борнхольм, однако впоследствии вернулся на территорию России и встал на рейд Куршской косы близ Калининграда (бывший Кенигсберг).

Напомним, недавно компания Nord Stream 2 заявила о завершении строительства участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Предполагалось, что в середине января будет начато строительство газопровода в водах Дании.

Ранее сообщалось, что в Норвегии компания DNV GL, которая должна была сертифицировать российский газопровод "Северный поток-2", отказалась оказывать эту услугу из-за новых санкций США. Сертификат соответствия необходим для начала работы газопровода.