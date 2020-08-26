Россия уже готовит к регистрации вторую вакцину от коронавируса COVID-19

Первая российская вакцина от коронавируса Гам-КОВИД-Вак Минздрав Российской Федерации

По результатам клинических исследований I и II стадий осложнений после вакцинации нет

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину, что вторая вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", которую готовит ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрацию уже в конце сентября, или начале октября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В конце сентября мы планируем, что будут завершены клинические испытания еще одной вакцины российского производства на базе государственного научного центра "Вектор". Эта вакцина на основе пептидных антигенов получила название "ЭпиВакКорона", и, думаю, что в конце сентября – начале октября она также будет зарегистрирована", - отметила Голикова.

Кроме того, она добавила, что по результатам клинических исследований I и II стадий осложнений после вакцинации нет.

"Приобрести российскую вакцину против коронавируса хотят многие страны. Среди стран, которые обратились к нам – и Беларусь, и Азербайджан, и Бразилия, и Венесуэла, и Казахстан, и ряд других государств", - проинформировала вице-премьер РФ.

Новости по теме: Беларусь согласилась тестировать российскую вакцину от COVID-19 на своих гражданах

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Впоследствии в Минздраве РФ сообщили, что в стране изготовили первую партию препарата, а уже через несколько месяцев в России смогут производить 5 млн доз в месяц.

Тем не менее, разработку раскритиковали эксперты и ученые нескольких стран. В частности, Глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнгард, заявил, что одобрение вакцины без третьей фазы испытаний – это "рискованный эксперимент на людях", а Россия поступает безответственно, когда предлагает уже на этой стадии прививаться целым группам населения