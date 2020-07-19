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Россия усилила ПВО в рамках внезапной проверки боеготовности войск

Российские военные

 Фото из открытых источников

Систему ПВО усилили на юге России и в аннексированном Крыму

Российские дивизионы зенитно-ракетных комплексов усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) на юге России и в аннексированном Крыму в рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. 

Так, самолетами военно-транспортной авиации были переброшены отдельные подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморского края на Камчатку. В частности, для перевозки личного состава со штатным вооружением и снаряжением были задействованы 3 самолета военно-транспортной авиации Ил-76, которые уже совершили посадку на аэродроме Елизово.

Кроме этого, прибывшие морские пехотинцы совершили марш к месту развертывания в районе поселка Чапаевка (Крым). Отмечается, что после приема техники совместно с личным составом Камчатского соединения они будут задействованы в решении задач по плану внезапной проверки.

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Напомним, недавно Российская Федерация начала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов. В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. 

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