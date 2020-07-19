Россия усилила ПВО в рамках внезапной проверки боеготовности войск

Российские военные Фото из открытых источников

Систему ПВО усилили на юге России и в аннексированном Крыму

Российские дивизионы зенитно-ракетных комплексов усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) на юге России и в аннексированном Крыму в рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Так, самолетами военно-транспортной авиации были переброшены отдельные подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморского края на Камчатку. В частности, для перевозки личного состава со штатным вооружением и снаряжением были задействованы 3 самолета военно-транспортной авиации Ил-76, которые уже совершили посадку на аэродроме Елизово.

Кроме этого, прибывшие морские пехотинцы совершили марш к месту развертывания в районе поселка Чапаевка (Крым). Отмечается, что после приема техники совместно с личным составом Камчатского соединения они будут задействованы в решении задач по плану внезапной проверки.

Новости по теме: Минобороны не фиксирует подготовку РФ к наступлению со стороны аннексированного Крыма

Напомним, недавно Российская Федерация начала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов. В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня.