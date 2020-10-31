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Россия согласилась оказать необходимую помощь Армении при одном условии

МИД России Фото из открытых источников

В МИД РФ отметили, что Армения может рассчитывать на помощь по договору от 1997 года

Министерство иностранных дел России заявило о готовности страны оказать Армении "всю необходимую помощь" из-за ситуации в Нагорном Карабахе, однако при одном условии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Армения может рассчитывать на помощь от России по двустороннему соглашению от 1997 года. "Подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам по отношению к Республике Армения, в том числе вытекающие из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года", – говорится в сообщении.

Однако в МИД РФ отметили, что Ереван сможет получить помощь от Москвы, если военные действия будут происходить на территории Армении. "В соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", – заявили в дипведомстве.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой немедленного проведения консультаций по определению рода и размера помощи от Москвы. Обращение Еревана объяснили приближением боевых действий в Нагорном Карабахе к границе Армении.

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