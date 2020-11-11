Россия решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве

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Решение по Украине объяснили разрывом межправительственного соглашения

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии торговых представительств в Украине и Литве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инициатором закрытия представительства выступило российское Министерство промышленности и торговли. Там пояснили, что соответствующее решение необходимо принять в связи с августовской постановлением Кабинета министров Украины, которая прекращает действие межправительственного соглашения с РФ о взаимном учреждении торговых представительств.

Кроме того, в России признали неперспективной работу торгпредства в Литве, в связи с падением товарооборота между странами на 32% за первое полугодие 2020 года и отсутствием значимых двусторонних инициатив со стороны российских и литовских экономических операторов. Также в российском ведомстве заявили, что внешнеэкономическая политика Литвы не способствует наращиванию торговых связей с Россией.

Напомним, недавно правительство Российской Федерации расширило перечень нефтепродуктов, которые разрешено экспортировать в Украину. В частности, запрет на экспорт в Украину был снят с битума и масел.