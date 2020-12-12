Россия расширила санкционный список против Украины: Кто из политиков попал под ограничения

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Всего в списке находятся 849 украинцев

Правительство России расширило перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление обнародовали на российском Официальном портале правовой информации.

Отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список из 849 человек, попавших под персональные санкции против Украины. В последнюю версию списка, в частности, добавили спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука.

Также ограничения ввели против главы делегации Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько, депутатов от "Слуги Народа" Андрея Геруса, Ольги Василевской-Смаглюк, Максима Бужанского, Гео Лероса и Александра Качуры.

Как известно, в качестве специальных экономических мер, применяемых Россией по указанным перечнем, определенные блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на перечисление денежных средств (вывод капитала) за пределы России.

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Напомним, недавно президент Российской Федерации Владимир Путин продлил действие своего указа о введении продовольственного эмбарго на импорт продуктов из Украины. Также эмбраго продлили против ЕС, США и ряда других стран.