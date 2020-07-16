Россия пытается украсть данные о вакцине от COVID-19, – заявление Британии, США и Канады

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Хакерские атаки были приписаны группе APT29, также известной как Cozy Bear

Британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что хакеры, которые поддерживаются российскими спецслужбами, пытаются украсть исследования о вакцине и лечении коронавируса COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений во всем мире. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается в скоординированной заявлении Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Канады атаки были приписаны группе APT29, также известной как Cozy Bear, которая, по их словам, скорее всего действовала в составе российских спецслужб.

"NCSC осуждает эти гадкие нападки на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса", - подчеркнул директор по операциям NCSC Пол Чичестер.

В свою очередь, канадский центр разведки сигналов и киберугроз рекомендовал учреждениям, которые занимаются разработкой вакцин, принять меры для защиты информации.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что для российских спецслужб "абсолютно неприемлемо" ориентироваться на борьбу с пандемией.

"В то время как другие преследуют свои эгоистические интересы с безрассудным поведением, Великобритания и ее союзники продолжают тяжелую работу по поиску вакцины и защиты глобального здоровья", - сказал Рааб.

Комментируя данные обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль отвергает обвинения Лондона, которые, по его словам, не были подкреплены соответствующими доказательствами.

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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире сейчас проводят тестирование на людях 17 потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19.