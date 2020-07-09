Россия пытается обвинить Украину в причастности к протестам в Сербии, – посольство

Протесты в Сербии Фото из открытых источников

Посольство Украины в Сербии заявило, что Украина не вмешивается во внутреннюю политику государства

В Сербии Российская Федерация через свои информационные ресурсы распространяет ложную информацию о причастности Украины к сербским протестам. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Республике Сербия.

"Через российские и пророссийские информационные ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяется информация о якобы "украинском сценарии" и причастности украинцев к событиям в Сербии", – говорится в заявлении.

В связи с этим Посольство опровергло эту информацию и официально заявило, что Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Республике Сербия.

Однако, в дипломатическом представительстве подчеркнули, что не владеют информацией относительно участия граждан Украины в протестах за рубежом.

Напомним, недавно в сербской столице, Белграде, вспыхнули массовые протесты из-за введения усиленного карантина в стране на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, возмущение общественности вызвало введение комендантского часа.