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Россия просила отдать 95% своей власти

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Об этом говорилось еще в феврале 2019 года

Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что в 2019 году Россия предлагала Беларуси отдать 95% своих полномочий на "наднациональный уровень", передает  Белта

В частности, Семашко рассказал некоторые подробности о предложениях российской стороны по дальнейшему развитию интеграции во время брифинга посвященному Дню независимости Беларуси. Он заявил, что по его подсчетам, в Европейском союзе 18% полномочий были переданы на наднациональный уровень, другие функции оставались национальными.

"Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и ее передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное "руки вверх" называется.

Я даже не буду дальше продолжать эпитеты: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть".

"Когда проанализируешь функции национальные и наднациональные (ЕС – ред.), я насчитал только 18%, которые отданы были на наднациональный уровень, другие функции оставались национальными. А в том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных".

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