Россия произвела первую партию собственной вакцины от COVID-19

Полностью обеспечить страну препаратом планируют через год

Российская вакцина от COVID-19 Минздрав РФ

В России произвели первую партию собственной вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в комментарии журналистам сообщила прессслужба Минздрава РФ, передает Интерфакс.

Отмечается, что вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Глава центра Александр Гинзбург заявил, что Россия будет производить 5 млн доз вакцины от COVID-19 в месяц уже в декабре-январе, а полностью страну обеспечат препаратом в течение года.

Производить вакцину планируют на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде Московской области. Представители компании-производителя сообщили, что предприятие сможет производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Кроме того, Путин сообщил, что надеется на появление других вакцин от коронавируса в мире в ближайшее время.

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Тем не менее, разработку раскритиковали эксперты и ученые нескольких стран. В частности, Глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнгард, заявил, что одобрение вакцины без третьей фазы испытаний – это "рискованный эксперимент на людях", а Россия поступает безответственно, когда предлагает уже на этой стадии прививаться целым группам населения.