Россия причастна к публикации писем сына Байдена, - разведка США

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Так считает экс-руководитель ЦРУ и бывший глава Пентагона

Российская Федерация причастна к публикации в СМИ писем сына кандидата в президента Джо Байдена Хантера. Об этом заявляют сотрудники разведки США, передает Politico.

Сообщается, что издание имеет письмо экс-руководителя Центрального разведывательного управления США, бывшего главы Пентагона и других чиновников, в котором они пишут, что появление электронных писем периода работы Хантера в украинской газовой компании Burisma, имеет признаки информационной кампании России.

Как отмечается, в этом в целом убеждены более 50 разведчиков. В то же время они не могут предоставить неопровержимых фактов, которые подтвердят причастность Москвы.

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Напомним, ранее американское издание New York Post заявило, что получило доступ к переписке сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

В частности, в письме, датированном маем 2014 года, Пожарский интересовался у Хантера Байдена, есть ли возможность "воспользоваться его политическим влиянием".