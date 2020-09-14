Россия подняла истребители из-за американских бомбардировщиков над Украиной

Российские радары обнаружили суда США над Черным морем

Истребитель Су-27. Фото из открытых источников

Россия подняла свои истребители из-за патрулирования американских бомбардировщиков в небе над Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что 4 истребителя РФ сопровождали три стратегических бомбардировщика B-52 США над Черным морем, которые летели со стороны Украины. Радары обнаружили суда над акваторией Черного моря. "Выявлены со стороны Украины 3 воздушные цели, которые приближались к государственной границе РФ. Для их распознавания были подняты 2 истребителя Су-27 и 2 истребителя Су-30", – говорится в сообщении.

В то же время в России добавили, что американские самолеты не нарушили государственную границу страны. "Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – резюмировали в ведомстве.

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Напомним, сегодня, 14 августа, 3 стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н в сопровождении истребителей Воздушных Сил ВСУ вошли в воздушное пространство Украины для патрулирования неба. Как сообщили в ВСУ, отныне такие мероприятия будут проводить регулярно.