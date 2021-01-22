Россия поддержала предложение Байдена продлить действие ядерного договора

В то же время, пресс-секретарь российского президента добавил, что Москва пока не знает, о чем готова говорить американская сторона

Российская Федерация поддержала инициативу президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена продлить на 5 лет действие ядерного договора, который ограничивает количество ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Безусловно, мы можем только приветствовать политическую волю, но все зависит от деталей этого предложения, которые, конечно, пока я не готов никак комментировать. Их еще надо изучить", — сказал он.

Песков добавил, что Москва пока не знает, о чем конкретно готова говорить американская сторона: "У нас есть своя позиция, хорошо известна и последовательна, за которую мы не можем выйти".

Ранее сообщалось, что администрация Байдена предлагает России пятилетнее продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), ограничивающее количество американского и российского стратегического ядерного оружия.

К слову, в конце 2021 года США заявили о готовности продолжить с Москвой Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов. Но впоследствии, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал предложение Штатов о заморозке "неприемлемым".