live
Новости » Мир Читати новину українською

Россия поддержала предложение Байдена продлить действие ядерного договора

В то же время, пресс-секретарь российского президента добавил, что Москва пока не знает, о чем готова говорить американская сторона

Российская Федерация поддержала инициативу президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена продлить на 5 лет действие ядерного договора, который ограничивает количество ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Безусловно, мы можем только приветствовать политическую волю, но все зависит от деталей этого предложения, которые, конечно, пока я не готов никак комментировать. Их еще надо изучить", — сказал он.

Песков добавил, что Москва пока не знает, о чем конкретно готова говорить американская сторона: "У нас есть своя позиция, хорошо известна и последовательна, за которую мы не можем выйти".

Новости по теме: Новый виток ядерного беззакония: Сможет ли Байден остановить гонку вооружений?

Ранее сообщалось, что администрация Байдена предлагает России пятилетнее продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), ограничивающее количество американского и российского стратегического ядерного оружия. 

К слову, в конце 2021 года США заявили о готовности продолжить с Москвой Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов. Но впоследствии, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал предложение Штатов о заморозке "неприемлемым". 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Из-за непогоды в Киеве уже произошло почти 160 аварий на дорогах В Киеве нетрезвый водитель врезался в патрульных полицейских, есть пострадавшие В Киеве произошло масштабное ДТП с участием пяти авто: Затруднено движение от моста Патона В столице пьяный "Санта" не вписался в поворот: Мужчина попросил помощи у полицейских
Loading...

программы канала ZIK

Николай Азаров | Ток-шоу
События на Майдане. Байден - президент США. Языковой закон. Декоммунизация | Мы все - украинцы | 21.01.21
Пожар в Харькове. Расследование дела | Внеочередное заседание правительства | 21.01.21
Олег Волошин | Обмен удерживаемыми. Победа Байдена | Мы все - украинцы | 21.01.20
Страшный пожар в Харькове. Инаугурация Байдена. Теракт в Багдаде | Детали дня | 21.01.21
Масштабный пожар в Харькове. Обмен удерживаемыми | Ток-шоу