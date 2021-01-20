Россия подала заявку в ЕС на регистрацию вакцины против коронавируса

Спутник V Фото из открытых источников

Решение о предоставлении регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины против коронавируса "Спутник V" в Европейском Союзе. Эксперты Европейского агентства лекарственных средств провели научную консультацию для разработчиков препарата, передает ТАСС.

"РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале. Решение Европейского агентства лекарственных средств о предоставлении "Спутнике V" регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рекомендации по результатам консультации будут направлены разработчикам "Спутник V" в течение 7-10 дней.

К слову, российскую вакцину "Спутник V" уже зарегистрировали в Беларуси, Туркменистане, Сербии, Алжире, Аргентине, Венесуэле, Палестине, Парагвае и Боливии.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации в России с 18 января. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 миллиона доз вакцины.

Также сообщалось, что один из производителей российской вакцины "Спутник V" компания Biocad к маю планирует производить до шести миллионов доз препарата в месяц.