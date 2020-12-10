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Россия планирует создать свой аналог ЕСПЧ

Фото из открытых источников

Согласно новой Конституции РФ, Москва не признает решения международных судебных инстанций

Российская Федерация хочет создать свой аналог Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующую инициативу поддержал президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает "Интерфакс".

"В принципе, идея сама по себе правильная... Надо проработать. Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определенных систем. Это то же самое", - сказал Путин.

К слову, согласно новой Конституции РФ, Москва не признает решение международных судебных инстанций, поскольку теперь национальное право находится в приоритете над международным.

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Напомним, ранее Кабинет министров Нидерландов решил подать государственный иск против России в Европейский суд по правам человека. По словам ведомства, иск касается роли России в сбитии рейса MH17 на Донбассе. В Кабмине заявили, что этим шагом они поддерживают как можно больше индивидуальных жалоб родственников жертв катастрофы.

 

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