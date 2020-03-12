Россия планировала отправить на Донбасс третий "Бук", - Bellingcat

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Третий "Бук" не заехал на территорию Украины, потому что не хватало тягачей

Россия планировала отправить на Донбасс еще один зенитно-ракетный комплекс "Бук". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова основателя группы Bellingcat Элиота Хиггинса.

"Первый прибыл за несколько дней до того, как MH17 был сбит, но он сломался и вернулся в Россию. Тогда Россия пыталась отправить еще два в ночь на 17 июля, но только одна установка пересекла границу, потому что не хватало автотягачей для транспортировки "Бука", – сказал Хиггинс.

Напомним, 7 марта, Европейский Союз объявил о начале уголовного процесса в деле сбивания рейса МН17 над восточной частью Украины в 2014 году.

Впоследствии судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел рассказала, что на данный момент в деле о сбивании малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе есть лишь один обвиняемый.

Как сообщалось, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группу от Украины в деле МН17.

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10 марта стало известно, что в Нидерландах продолжат рассмотрение дела о сбивании самолета рейса МН17 23 марта после того, как суд рассмотрит заявления сторон обвинения и защиты.