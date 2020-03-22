Россия отправила в Италию врачей, чтобы помочь бороться с коронавирусом COVID-19

Также в Италию отправят медицинское оборудование

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Россия отправила в Италию первый из восьми запланированных самолетов с военными медиками, которые будут помогать бороться с эпидемией коронавируса COVID-19, что царит в стране. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно сообщению, в воскресенье, 22 марта, первый самолет с военными специалистами и оборудованием отправился в Италию с аэродрома "Чкаловский" в Московской области.

По информации Минобороны РФ, на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре", что расположена в 30 км на юго-запад от города Рим, доставят группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекции.

Также в зависимости от готовности итальянской стороны самолеты доставят в республику восемь мобильных бригад военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Напомним, по состоянию на 09:30 воскресенья, 22 марта, в мире количество людей, которые заразились коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, составляет 307 280, в частности в Италии зарегистрировано 53 578 случаев заражения COVID-19.