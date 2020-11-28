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Россия отклонила предложение Украины по обмену удерживаемыми до Нового года, – СМИ

Процесс обмена удерживаемыми Офис президента

В Москве и ОРДЛО обвиняют Киев в невыполнении обязательств

Обмена удерживаемыми между Киевом и ОРДЛО до Нового года не произойдет из-за отклонения этого предложения представителями НЗФ и России. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на источник, близкий к переговорам по Донбассу с российской стороны и представителя так называемой "ЛНР".

Отмечается, что Украина подала документы на обмен 11 человек. Однако Россия обвиняет Украину в якобы торможении процесса подготовки к новому обмену. "Украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены. Процедуры предыдущих обменов можно считать завершенными", – заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов и добавил, что это "создает непреодолимые препятствия для нового обмена".

Кроме того, о якобы невыполнении обязательств со стороны Киева заявили и в ОРДЛО.  "Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует", – заявила в комментарии изданию "глава рабочей группы по обмену" так называемой "ЛНР" Ольга Кобцева. По словам журналистов, речь идет о процедуре снятия юридических претензий с уволенных лиц. В то же время количество людей, которое хотят обменять представители ОРДЛО, они не раскрывают.

Новости по теме: В ОРДО заявили о невозможности обмена удерживаемыми лицами без реализации Минских соглашений

Ранее сообщалось, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания ТКГ. На заседании планируют рассмотреть ряд вопросов, среди которых и освобождение удерживаемых лиц.

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