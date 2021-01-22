Россия не выдаст Ливану двух своих граждан по делу о взрыве в Бейруте

Взрыв в порту Бейрута, Ливан Фото из открытых источников

Ливанская сторона не предоставляла РФ запрос на выдачу россиян

Россия не будет выдавать Ливану бизнесмена Игоря Гречушкина и капитана судна Rhosus Бориса Прокошева, которые находятся в розыске Интерпола по делу о взрыв в порту Бейрута. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Отмечается, что в России не получали от ливанской стороны запрос на правовую помощь и выдачу граждан, однако даже в случае получения не будут этого делать. "Принимая во внимание то, что Гречушкин И. В. и Прокошев Б. Н. являются гражданами РФ, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории РФ по запросам компетентных органов с целью выдачи", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. В результате этого погибли сотни человек еще 4 тысячи пострадали.

По данным Высшего Совета обороны Ливана, взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена. Владельцем корабля оказался российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска.

В октябре главный следователь по делу взрыва в порту Бейрута выдал ордера на заочный арест капитана и владельца судна, перевозившего тысячи тонн нитрата аммония. Тогда Ливан передал материалы дела в Интерпол, требуя выдать международный ордер на арест владельца судна Rhosus Игоря Гречушкина и капитана корабля Бориса Прокошева.