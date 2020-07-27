Россия не имеет шансов вернуться в G7, пока существует проблема Крыма и Донбасса, - МИД Германии

Хайко Маас считает, что расширение формата в "большую восьмерку" возможно лишь при вкладе России в решение конфликтов

Хайко Маас Фото из открытых источников

Германия выступает против возвращения России в состав G7 и расширения формата до "большой восьмерки". Об этом заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас в интервью Rheinische Post.

По словам чиновника, Россия сама может сделать самый больший вклад в то, чтобы эти двери открылись. Кроме того, министр считает, что G7 и G20 - это два формата, которые согласованы друг с другом, а необходимости еще в саммитах G11 или G12 нет.

Отмечается, что проблемами, по которым саммит нельзя переформатировать снова в "восьмерку" являются конфликт на Донбассе и оккупация Крыма. "Причиной исключения России стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины. До тех пор, пока у нас нет решения, - я не вижу никаких шансов", - подчеркнул Маас.

Также министр отметил о сложности "нормандского формата": "Переговоры нелегкие, прогресс ограничен, но решение на востоке Украины будет предпосылкой того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России", - резюмировал Маас. В частности, речь идет о невыполнении договоренностей саммита "нормандской четверки" о разведении сил на Донбассе.

Напомним, не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество не должно допустить возвращения Российской Федерации в "большую семерку", пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины. По его словам, поддержку в этом вопросе пообещал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.