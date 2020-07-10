Россия начала финальный этап тестирования вакцины от коронавирус на людях

Медики разделили вакцину на два компонента и исследуют их в нескольких группах

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Российские ученые начали завершающую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что тестирование началось еще 18 июня. Девять участников исследования получили один компонент вакцины, еще девять - другой. 23 июня экспериментальную вакцину ввели еще 20 людям, позже они получат вторую часть дозы.

Уже в следующую среду, 15 июля, первые подопытные сдадут анализы и смогут вернуться к обычной жизни. По словам медиков, они сейчас имеют нормальное самочувствие, жалоб или нежелательных явлений нет.

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Врачи сообщают, что 13 июля второй группе введут второй компонент вакцины, что должно способствовать закреплению иммунитета. Отмечается, что полученные данные свидетельствуют о формировании иммунитета к Covid-19 в обеих группах испытуемых.

Известно, что эксперименты проводятся Национальным исследовательским центром имени Гамалеи совместно с российским Министерством обороны.

Напомним, в июне Минобороны РФ заявило о начале испытания вакцины от коронавируса на военных-добровольцах. Тогда планировали протестировать вакцину на 50 людях.

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В настоящее время известно о 17 странах, которые начали испытывать вакцину от Covid-19 на людях. В ВООЗ отметили, что настроены оптимистично к тестированию, даже если клинические исследования завершатся неудачно.