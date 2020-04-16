Россия испытала ракету против спутников и могла экспериментировать с ядерным оружием, - ВВС США

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Соответствующая ракета способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите

Российская Федерация 15 апреля испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата. Об этом сообщила пресс-служба Космического командования Военно-воздушных сил США.

Согласно сообщению, эта ракета способна уничтожать спутники на . Испытания прошли после маневров космических спутников "Космос 2542" и "Космос 2543", которые, по утверждению США, преследовали американский спутник.

"Российский тест DA-ASAT представляет собой еще один пример того, что угрозы американским и смежным космическим системам реальны, серьезны и растут. Соединенные Штаты готовы и привержены сдерживанию агрессии и защите нации, наших союзников и интересов США от враждебных действий в космосе", - сказал глава космических операций США по космическим силам, генерал Джон "Джей" Рэймонд.

В то же время, Госдепартамент США сообщил в своем докладе за 2019 год, что Россия могла провести эксперименты с ядерным оружием. В Госдепе отметили, что Москва могла не уведомить Вашингтон об этих испытаниях. В докладе отмечается, что США не знают, сколько экспериментов провела РФ и происходили ли они в 2019 году.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин во время расширенной коллегии в Министерстве обороны России заявил, что страна будет защищать себя и союзников гиперзвуковыми ракетами и по его словам, это оружие опережает все другие страны.

Как известно, в прошлом году в Министерстве обороны России заявляли об испытании баллистической ракеты морского базирования "Булава", которую впервые запустили с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А".