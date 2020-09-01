Россия и Беларусь обсуждают рефинансирование белорусского долга

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По состоянию на 1 июля внешний госдолг Беларуси составлял 18 млрд долларов

Российская Федерация и Республика Беларусь начали обсуждать рефинансирование белорусского долга на сумму 1 млрд долларов. Об этом пишет DW, со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Мы ведем переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем уже отрабатывать на техническом уровне условия этого кредита и объемы. Будем работать с нашими партнерами белорусскими в целом по кредиту", - сказал Силуанов.

Сообщается, что 1 сентября Минск уже направил в Москву официальную заявку на рефинансирование госдолга перед РФ в 2021 году. Так, Беларусь просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет.

Отметим, по состоянию на 1 июля внешний госдолг Беларуси составлял 18 млрд долларов, 6о% суммы которого принадлежит России.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга на сумму 1 миллиард долларов.

Отмечается, что долг хотят рефинансировать для укрепления белорусского рубля. "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", – сказал Лукашенко.