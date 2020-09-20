Россия и 12 стран проголосовали в ООН против "Обязанности защищать"

Тринадцать стран выступили в ООН против "Обязанности защищать" Фото из открытых источников

Концепция имеет целью предупреждение международных преступлений, этнических чисток, геноцида и тому подобное

Российская Федерация и еще 12 авторитарных стран проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й Генеральной Ассамблее ООН пункта об "Обязанности защищать", концепция которого нацелена на предупреждение международных преступлений. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Так, снятие с рассмотрения этого пункта поддержали Россия, Беларусь, КНР, Иран, Кыргызстан, Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея, Южный Судан и Сирия. Последняя была инициатором изъятия этого пункта.

"На голосование предложение изъять из проекта повестки дня этот пункт внесла Сирия. Одна из главных прокси России в ГА. Эта страна часто употребляется российскими дипломатами, которые делают вид в ГА, что это собственно не их инициатива, но они готовы поддержать", - отметил Кислица.

Справка:

"Обязанность защищать" (responsibility to protect, R2P) – это концепция в международном праве, поддержанная ООН в 2005 году. Ее идея нацелена на предупреждение международных преступлений, геноцида, военных преступлений, преступлений против человечества, этнических чисток. Состоит эта концепция из нескольких принципов, которые основываются на идее суверенитета не как привилегии государства, а как обязанности государства в отношении своего населения.

"Согласно концепции, на государстве лежит первичная обязанность по защите населения на территории государства. Если же государство не в состоянии защитить людей, то ли из-за отсутствия возможности, либо из-за нехватки или отсутствия политической воли - обязанность защищать переходит к международному сообществу", - добавил Сергей Кислица.

По его словам, обязанность защищать является переосмыслением концепции гуманитарной интервенции. Однако, в отличие от нее, предполагается применение военных акций как обязанность международного сообщества, а не как право государства или группы государств.

Кроме этого, добавил Кислица, R2P может иметь место применение силы одним государством против другого в т. ч. и для целей, которых не имели целью разработчики концепции и страны.

Напомним, недавно Украина в ООН обратилась к Генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и членам Совета безопасности с призывом к введению новых санкций против России из-за проведения "местных выборов" во временно оккупированном Крыму.