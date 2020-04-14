Россия хочет начать колонизацию Луны в 2025 году

Высадка человека на Луну

До ноября 2021 года должны разработать соответствующую документацию

Россия готова активно вступить в новую космическую гонку с США на кону которой будет стоять спутник Земли - Луну. Об этом в своем Telegram-канале сообщает “РИА-Новости”.

Отмечается, что генеральный директор научно-производственного объединения имени Лавочкина, который входит в состав "Роскосмоса", Владимир Колмыков заявил, что запуск на Месяц тяжелой посадочной станции "Луна-27", вокруг которой в будущем может начаться размещение российской лунной инфраструктуры, запланирован на август 2025 года.

По его словам, сейчас ведется разработка документации для опытно-конструкторских работ" Луна-Ресурс-1 ", в рамках которых создается космический аппарат" Луна-27 ". Подготовку всей документации должны завершить уже в ноябре 2021 года.

Основной научной задачи станции "Луна-27" является бурение грунта и забор замороженных проб, которые будут исследованы на месте.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором излагается политика США по использованию воды и других ресурсов, что позволяет Америке установить свою долгосрочное присутствие на Луне. Ученые осудили этот поступок Трампа и забили тревогу о начале нового противостояния сверхдержав в космосе. Более подробно читайте в материале по ссылке.