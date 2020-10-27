В России ужесточили карантин: Маски обязали носить в лифтах и кафе до 23:00

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Постановление вступит в силу завтра, 28 октября

Глава Роспотребнадзора Анна Попова своим постановлением обязала жителей Российской Федерации носить защитные маски в местах массового пребывания людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Об сообщает Официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно информации, Роспотребнадзор также рекомендовал запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.

Новые ограничительные меры ввели, чтобы снизить риски распространения коронавируса в России "в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".

Соответствующее постановление вступит в силу завтра, 28 октября.

К слову, по данным Worldometers, Россия на четвертом месте в мире по количеству случаев коронавируса - 1 547 774 заболеваний.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовяк заявила, что ведомство вносит изменения в протокол лечения COVID-19. В частности, из схемы был исключен лопинавир/ретонавир и внесен дексаметазон.