Рок-группа U2 пожертвовала 10 млн евро ирландским медикам, чтобы защитить и поддержать их в борьбе с COVID-19

Первая часть груза уже прибыла в Дублин

Ирландская рок-группа U2 Фото из открытых источников

Ирландская рок-группа U2 передала 10 млн евро на поиск и приобретение средств индивидуальной защиты и других необходимых средств для борьбы с COVID-19 в Ирландии. Об этом сообщает RTE.

Согласно сообщению, первая большая партия медицинских препаратов уже прибыла в аэропорт Дублина, это стало возможно благодаря сотрудничеству между рядом частных и государственных компаний.

Как отмечается, полученный груз содержал медицинские товары из Китая, в частности 40 вентиляторов, примерно 60 тыс. очков, 200 тыс. масок, а также более миллиона одноразовых перчаток.

Напомним, накануне стало известно, что основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.