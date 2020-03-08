Родственники жертв катастрофы МН17 устроили молчаливый протест возле посольства РФ в Гааге. Фото

К акции также присоединились неравнодушные граждане

Родственники погибших пассажиров самолета рейса МН17 провели молчаливый протест у стен посольства России в Гааге накануне судебного процесса катастрофы, которая начнется в Нидерландах 9 марта. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно сообщению, участники акции поставили 298 белых стульев, которые символизируют жертв трагедии, напротив российского посольства в Гааге.

Как известно, среди погибших на борту самолета было 196 граждан Нидерландов. Кроме родных погибших к акции также присоединились и простые прохожие. Все вместе они почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, ранее Европейский Союз объявил о начале уголовного процесса по делу сбития рейса МН17 над восточной частью Украины в 2014 году. Оно запланировано на понедельник, 9 марта.

Впоследствии судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел рассказала, что на данный момент в деле о сбитии малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе есть только один обвиняемый.