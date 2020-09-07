Родственники белорусской оппозиционерки Колесниковой написали заявление о ее исчезновении

По словам правоохранителей, они уже начали поиски Колесниковой

Мария Колесникова TUT.by

Родственники члена Координационного совета оппозиции и соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении. Об этом сообщил штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарика в Telegram.

Отмечается, что правоохранители начали поиски оппозиционерки. "Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", – написали в штабе Бабарыка.

Напомним, сегодня утром, 7 сентября, стало известно, что в центре Минска неизвестные люди похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Согласно сообщению, около 10:05 неизвестные люди в штатском и в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.

Вчера, 6 сентября, в Минске состоялся очередной антиправительственный митинг. В 29-й день массовых протестов власти Беларуси стянули в столицу спецтехнику и большое количество силовиков.

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Впоследствии в столице Беларуси силовики применили слезоточивый газ против участников мирной акции протеста у резиденции президента страны Александра Лукашенко. Перечный газ пустили в людей после того, как один из активистов написал "Лука ПНХ" на щитах заграждения силовиков.