Rocket Lab отменила запуск ракеты Electron со спутниками США и Японии

Ракетоноситель Electron Фото из открытых источников

Все из-за технических причин

Американская частная космическая компания Rocket Lab отменила запуск спутников США и Японии на ракете Electron. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Отказываемся от сегодняшней попытки (запуска Electron – ред.). Некоторые сенсоры присылают данные, которые мы подробно хотим исследовать", - отмечается в сообщении.

Тем не менее, в компании добавили, что возможность запуска спутников сохраняется до 3 ноября.

Как известно, компания должна была запустить 9 спутников от американской компании Planet и один микроспутник японской Canon Electronics Inc.

Отметим, что ракета-носитель Electron, которую 4 июля запустила американская частная космическая компания Rocket Lab, из-за технических проблем не смогла доставить 7 спутников на орбиту.

Напомним, что 1 и 2 октября SpaceX вывела в космос очередную партию спутников Starlink. Также будет запущен военный GPS-спутник третьего поколения США.