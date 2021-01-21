Рио-де-Жанейро не будет проводить карнавал в 2021 году

Карнавал в Рио-де-Жанейро Фото из открытых источников

Сейчас Бразилия переживает вторую волну пандемии

Новый мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс заявил, что город не сможет провести традиционный карнавал в июле 2021 года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, Ваэс пояснил, что понимает, какие экономические и культурные преимущества для города имеет всемирно известный карнавал, который традиционно проводят в феврале. Однако пока невозможно провести праздник даже в середине года.

"Для меня нет смысла думать на этом этапе, что мы сможем провести карнавал в июле. Я хочу сообщить вам, что у нас не будет карнавала в середине 2021 года", - написал он в Twitter.

Такой шаг не является неожиданностью ввиду ситуации с распространением коронавируса. Сейчас Бразилия столкнулась со второй волны пандемии, которая унесла более 200 тыс. жизней. Такой показатель является вторым по величине, после США.

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Напомним, в начале января в Бразилии зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса, который ранее обнаружили в Южной Африке.