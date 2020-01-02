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РФПИ готов начать клинические испытания в Украине комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"

Фото из открытых источников

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может начать клинические исследования вакцин AstraZeneca и "Спутник V" на территории Украины, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Готовы полностью передать наши технологии для производства на территории Украины, готовы начать клинические испытания совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V", - сказал Дмитриев в интервью "России 1", передает "Интерфакс".

До этого Дмитриев заявил, что Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны.

Ранее глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания "Биолик" подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса "Спутник V" для его производства на территории страны и вакцинации граждан. В свою очередь главный санитарный врач республики Виктор Ляшко заявил, что регистрация в Украине "Спутник V" невозможна до окончания третьей фазы испытаний.

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