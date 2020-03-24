РФ запретила вывозить из страны крупу

Крупы из открытых источников

Запрет действует с 20 марта сроком на 10 дней

На днях в Российской Федерации ввели временное ограничение на экспорт всех видов крупяных изделий из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, передает "Коммерсантъ".

Согласно сообщению, запрет введен с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней до "особых указаний" рабочей группы по противодействию коронавирусу в РФ.

В России могут ограничить экспорт социально значимых продуктов, к которым относятся и крупы.

Меры введены в случае попыток увеличения цен на продукцию и продаж на зарубежные рынки со стороны производителей.

По приведенным данным, в начале марта продажа такой продукции в РФ подскочила на 27,8%. Такое решение может грозить проблемами для производителей риса в РФ: экспортерам грозят финансовые убытки за штрафы за срыв контрактов.

К примеру, ежегодно Россия экспортирует 180-230 тыс. тонн риса.

Напомним, вчера, 23 марта, Кабинет министров Украины принял решение запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Вывозить товар из Украины за границу запрещено как минимум до 1 июня.

Ранее сообщалось, что против Кабмина и лично бывшего премьера Алексея Гончарука открыли уголовное дело. Антикоррупционная спецпрокуратура предъявила Алексею служебную халатность - за то, что не сдержал экспорт медицинских масок и другой медпродукции накануне эпидемии коронавируса. Ему грозит от двух до пяти лет тюрьмы.