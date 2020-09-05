РФ намеренно сбила самолет МН17, - адвокат родственников погибших
Джерри Скиннер считает, что целью РФ было обвинить во взбитые самолета Украину
Адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников жертв рейса МН17 в Европейском суде по правам человека, заявил, что Российская Федерация готовилась к сбиванию пассажирского самолета. Об этом он сказал в интервью "Укринформу" в Гааге.
"Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации оказывал им цели. Было инициировано вторжение, которому также предшествовало медленное проникновение российских военных "в отпуск". Группы контроля над вооружениями в течение нескольких месяцев, еще до нападения, наблюдали за тяжелым вооружением в этой местности.
Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить в сбивании самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали намеренно", - отметил Скиннер.
Напомним, 31 августа в Нидерландах возобновятся судебные слушания по делу о сбитии рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Главная тема этих слушаний-требования компенсации со стороны родственников погибших.