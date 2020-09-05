РФ намеренно сбила самолет МН17, - адвокат родственников погибших

Слушания по катастрофе МН17 продолжаются Фото из открытых источников

Джерри Скиннер считает, что целью РФ было обвинить во взбитые самолета Украину

Адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников жертв рейса МН17 в Европейском суде по правам человека, заявил, что Российская Федерация готовилась к сбиванию пассажирского самолета. Об этом он сказал в интервью "Укринформу" в Гааге.

"Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации оказывал им цели. Было инициировано вторжение, которому также предшествовало медленное проникновение российских военных "в отпуск". Группы контроля над вооружениями в течение нескольких месяцев, еще до нападения, наблюдали за тяжелым вооружением в этой местности.

Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить в сбивании самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали намеренно", - отметил Скиннер.

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Напомним, 31 августа в Нидерландах возобновятся судебные слушания по делу о сбитии рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Главная тема этих слушаний-требования компенсации со стороны родственников погибших.