РФ хочет начать испытание собственной вакцины от коронавируса на детях в начале 2021 года

Вакцинация детей Фото из открытых источников

Испытания на детях начнут проводить после завершения испытаний на взрослых

Российский национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалии планирует начать испытания вакцины от коронавируса COVID-19 собственного производства на детях в январе-феврале 2021 года. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

По его словам, ранее институт не проводил испытаний на детях. Их начнут после завершения испытаний на взрослых.

"Мы сейчас этот пакет документов начали прорабатывать, потому что никогда институт не проводил испытания на детях. Педиатры знают эти особенности, и вместе с ними мы сейчас пишем пакет документов, которые представим в Министерство здравоохранения, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых", - рассказал Гинцбург.

Как известно, в центре заявили уже о третьей фазе испытаний вакцины, которая займет около пяти месяцев. В ней будут участвовать около 2 тыс. пациентов.

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Напомним, ранее Британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что хакеры, которые поддерживаются российскими спецслужбами, пытаются украсть исследования по вакцине и лечении коронавируса COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений во всем мире.