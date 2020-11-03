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Результат выборов в США до утра известен не будет, препятствием стал карантин, - эксперт-международник

Телеканал ZIK

Завтра в США начнется новый этап борьбы за президентское кресло

Отличие этих американских выборов от предыдущих заключается в том, что мы конечный результат до утра не узнаем, поскольку очень много избирателей, речь идет о более, чем миллион людей, из-за пандемии коронавируса голосовали по почте.

Об этом в эфире марафона "выборы в США-2020" на телеканале ZIK  заявил эксперт-международник Денис Кирюхин.   

 

"Отличие этих американских выборов от предыдущих именно сейчас, во время пандемии коронавируса, заключается в том, что мы конечный результат сразу после закрытия участков, до утра не узнаем, поскольку очень много избирателей, речь идет о более, чем миллион людей, голосовали по почте", – отметил эксперт. 

По прогнозам Кирюхина, результаты выборов американцы узнают аж в середине ноября. 

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"То, что мы увидим утром – это результаты голосования на участках, но не результат голосования в конвертах. И таким образом избирательная кампания перейдет на новый этап, она не закончится сегодня. По разным подсчетам, к середине ноября подсчитают бюллетени. Таким образом то, что начнется завтра, – это новый этап борьбы за президентское кресло", – прокомментировал Кирюхин. 

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Напомним, сегодня, 3 ноября в Соединенных Штатах стартовали выборы президента и вице-премьера. В то же время американцы будут избирать 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

Добавим, первый город уже обнародовал результаты – в городе Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир побеждает бывший президент США и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

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