Резня в Ницце: Правоохранители задержали предполагаемого сообщника

Правоохранители задержали предполагаемого сообщника злоумышленника УНН

По данным следствия, мужчина контактировал с подозреваемым

Во Франции задержали предполагаемого сообщника злоумышленника, который накануне убил трех человек в Ницце. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, ему 47 лет. Мужчину задержали накануне вечером. Других подробностей относительно его личности пока нет.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен прокомментировал ситуацию в Ницце: "Мы в войне против врага, который находится как внутри, так и снаружи. Мы должны понимать, что были и будут другие случаи, такие, как эти ужасные нападения".

Добавим, что подозреваемый в совершении нападения Брахим Ауиссауи находится в больнице в критическом состоянии. Он – тунисец 1999 года рождения. Мужчина прибыл в Европу 20 сентября и высадился на итальянском острове возле Туниса в Лампедузе. Эта провинция является основным транзитным пунктом для мигрантов из Африки.

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Ранее сообщалось, что во Франции в Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате нападения погибли три человека. Мэр города уже назвал инцидент терактом.