Рейтинг самых счастливых стран мира: Финляндия в третий раз заняла первое место

Финляндия Рikabu

Украина в рейтинге всего на 123 месте

В 2019 году Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира третий раз. В первую десятку вошли еще восемь европейских стран. Об этом говорится в докладе World Happiness Report.

Согласно "счастливому" рейтингу в первую десятку вошли Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Отметим, Украина в рейтинге занимает 123 строчку, что является самым низким показателем среди европейских стран. Однако, по сравнению с предыдущим рейтингом Украина поднялась на 10 ступенек.

Кроме того, Грузия занимает 117-е место, Беларусь – 75-е, у России - 73-е, Молдова – 70-е, а Польша заняла 43-е место.

Самыми несчастными странами стали Афганистан - 153 место, Южный Судан - 152, Зимбабве - 151 и Руанда - 150.

Справка:

Доклад World Happiness Report был впервые выпущен в 2012 году при поддержке ООН. В нем оцениваются 156 стран (в этом году 153, - ред.) и учитываются следующие показатели: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятие коррупции и другие.

Напомним, ранее Международная экспертная группа составила список лучших и худших городов мира для переезда эмигрантов. Рейтинг из 82 городов по всему миру возглавила столица Тайваня Тайбэй.