Республиканцы официально избрали Трампа кандидатом в президенты США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной кампании в городе Тампа штата Флорида, 24 октября 2016 года AP Photo/Evan Vucci

Дональд Трамп получил необходимые для выдвижения 1276 голосов

Республиканская партия Соединенных Штатов Америки официально избрала кандидата в президенты страны. По результатам формального голосования, наибольшую поддержку получил действующий лидер страны Дональд Трамп. Голосование состоялось во время съезда республиканцев, который транслировал Washington Post.

Как отмечается, Дональд Трамп получил необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов республиканского съезда. Голосование было формальным, поскольку американский президент победил все республиканские праймериз в отсутствие конкуренции.

В то же время, часть делегатов не поддержала кандидатуру Трампа, поскольку они не довольны его политикой.

Кроме того, республиканцы выбрали кандидаты в вице-президенты США. В случае победы на выборах вице-президентом станет Майк Пенс, который сегодня находится на этой же должности.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал отсрочить проведение выборов президента. По его мнению, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте.