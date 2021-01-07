Республиканцы могут поддержать отстранение Трампа, - СМИ

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

В Республиканской партии опасаются, что еще две недели пребывания Трампа у власти могут привести к новым беспорядкам

Представители Республиканской партии в связи с беспорядками в Соединенных Штатах Америки готовы обсуждать возможность и даже могут поддержать отстранение действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в партии.

Согласно сообщению, республиканцы могут пойти на такой шаг, поскольку опасаются, что еще две недели пребывания Дональда Трампа при власти могут привести к новым беспорядкам и столкновениям.

Кроме того, представители Республиканской партии считают, что эскалация негативно скажется на имидже политической силы.

В качестве возможных вариантов республиканцы называют процедуру импичмента, на которую, очевидно, не хватит времени. Кроме того, обсуждается применение 25-й поправки к Конституции США.

Справка:

25-я поправка - вступила в силу 23 февраля 1967 года и еще ни разу не применялась. Согласно этой поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента. Поправка также определяет порядок установления недееспособности президента.

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Напомним, вчера, 6 января, в Вашингтоне сторонники Дональда Трамп собрались на многотысячный митинг, после чего отправились штурмовать Капитолий. По данным СМИ, во время беспорядков погибли четыре человека. Подробнее, что происходило в Вашингтоне читайте здесь.