Решение об остановке "Северного потока-2" принимает Германия, а не ЕС, - Боррель

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

Боррель подчеркнул, что Европейская комиссия никогда не проявляла сильного энтузиазма относительно этого проекта

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Германия должна самостоятельно принять решение о возможной остановке строительства российского "Северного потока-2". Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Так, по словам Борреля, строительство газопровода не является европейским проектом, поэтому решение о судьбе строительства должно принимать немецкое правительство.

"Газопровод "Северный поток 2" не является европейским проектом. Нужно сказать, что комиссия никогда не проявляла сильного энтузиазма в отношении "Северного потока 2", - подчеркнул он.

Как известно, "Северный поток-2" является проектом магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море и охватывает русский, финский, шведский, датский и немецкий участки.

Напомним, в Берлине остановку строительства "Северного потока-2" рассматривают как реакцию на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Так, недавно такое решение высказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас, однако он подчеркнул, что Россия может повлиять и то, чтобы остановки не произошло.

Заметим, канцлер Германии Ангела Меркель в начале сентября уверяла, что строительство российско-немецкого газопровода должно быть завершенным. Несмотря на это, политик не исключает введения санкций против "Северного потока-2".