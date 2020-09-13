Решение об остановке "Северного потока-2" принимает Германия, а не ЕС, - Боррель
Боррель подчеркнул, что Европейская комиссия никогда не проявляла сильного энтузиазма относительно этого проекта
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Германия должна самостоятельно принять решение о возможной остановке строительства российского "Северного потока-2". Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
Так, по словам Борреля, строительство газопровода не является европейским проектом, поэтому решение о судьбе строительства должно принимать немецкое правительство.
"Газопровод "Северный поток 2" не является европейским проектом. Нужно сказать, что комиссия никогда не проявляла сильного энтузиазма в отношении "Северного потока 2", - подчеркнул он.
Как известно, "Северный поток-2" является проектом магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море и охватывает русский, финский, шведский, датский и немецкий участки.
Напомним, в Берлине остановку строительства "Северного потока-2" рассматривают как реакцию на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Так, недавно такое решение высказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас, однако он подчеркнул, что Россия может повлиять и то, чтобы остановки не произошло.
Заметим, канцлер Германии Ангела Меркель в начале сентября уверяла, что строительство российско-немецкого газопровода должно быть завершенным. Несмотря на это, политик не исключает введения санкций против "Северного потока-2".