Рэпер Канье Уэст заявил, что идет в президенты США, в каком году - не уточнил

"Мы должны воплотить надежды Америки с верой в бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США", — написал певец.

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Его жена Ким Кардашьян ретвитнула сообщение Уэста вместе с флагом США.

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Кроме того, на запись рэпера отреагировал бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

"Я полностью тебя поддерживаю", — написал Маск.

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В то же время, Канье Уэст не уточнил, в каком именно году он хочет бороться за пост президента. Он оставил хештег #2020VISION, поэтому, вероятно, речь идет про нынешние выборы американского президента.

Также неизвестно, официально ли рэпер зарегистрировался на выборы президента. Как пишет The Guardian, в некоторых штатах не закончился срок регистрации независимых кандидатов.

Напомним, ранее американский рэпер Канье Уэст заявлял, что будет баллотироваться в президенты США в 2024 году.