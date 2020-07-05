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Рэпер Канье Уэст заявил, что идет в президенты США, в каком году - не уточнил

Канье Уэст Фото из открытых источников

Исполнителя уже поддержали жена Ким Кардашьян и известный инженер Илон Маск

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки, однако, он не уточнил, в каком году это будет делать, но оставил хештег #2020VISION. Об этом он написал Twitter.

"Мы должны воплотить надежды Америки с верой в бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США", — написал певец.

Twitter

Его жена Ким Кардашьян ретвитнула сообщение Уэста вместе с флагом США.

Twitter

Кроме того, на запись рэпера отреагировал бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

"Я полностью тебя поддерживаю", — написал Маск.

Twitter

В то же время, Канье Уэст не уточнил, в каком именно году он хочет бороться за пост президента. Он оставил хештег #2020VISION, поэтому, вероятно, речь идет про нынешние выборы американского президента.

Также неизвестно, официально ли рэпер зарегистрировался на выборы президента. Как пишет The Guardian, в некоторых штатах не закончился срок регистрации независимых кандидатов.

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Напомним, ранее американский рэпер Канье Уэст заявлял, что будет баллотироваться в президенты США в 2024 году.

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