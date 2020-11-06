Реанимации во Франции заполнены COVID-пациентами на 85%

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При этом, ситуация ежедневно ухудшается

В реанимациях французских больниц находится более 4 тыс. пациентов, что составляет 85% от общего количества койко-мест. Об этом в Twitter заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

По его словам, если бы во Франции не был повторно введен общенациональный карантин, то на середину ноября количество пациентов в реанимациях превысило бы 9 тысяч, что является критическим показателем для национальной системы здравоохранения.

"Какой была бы ситуация, если бы мы не приняли решение о повторном введении карантина? Ответ прост: ситуация была бы катастрофической, когда на середину ноября в реанимации находились бы более 9 тысяч пациентов с COVID-19", - написал Веран.

В то же время генеральный директор по вопросам здравоохранения Минздрава Жером Саломон констатировал, что один из четырех пациентов, попадающих в реанимацию, не выживает.

"Ситуация ежедневно ухудшается", - добавил он.

По данным министра, 90 из 100 человек с положительным тестом на коронавирус не имеют симптомов COVID-19. При этом у 2% пациентов заболевание протекает особенно тяжело.

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Ранее сообщалось, что Франция ожидает возвращения жесткого карантина для сдерживания эпидемии коронавируса.