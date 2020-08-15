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"Разворачивается агрессия против Беларуси": Лукашенко заявил о намерении переговорить с Путиным

Президент Беларуси видит в ситуации в стране угрозы для России

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации в стране. Об этом сообщил Лукашенко на совещании в Минске, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, акции протеста – это угроза не только Беларуси, но и России. "Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси", – отметил президент.

Кроме того, Лукашенко считает, что защита Беларуси – "не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства". По его мнению, стоит ожидать волну в России, "если белорусы не выдержат". "Мы видим, что происходит. Нас укачивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим", – сказал глава Беларуси.

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Напомним, недавно Лукашенко отреагировал на ряд забастовок белорусских предприятий, которые продолжаются после проведения президентских выборов. Президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

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