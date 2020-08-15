"Разворачивается агрессия против Беларуси": Лукашенко заявил о намерении переговорить с Путиным

Президент Беларуси видит в ситуации в стране угрозы для России

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации в стране. Об этом сообщил Лукашенко на совещании в Минске, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, акции протеста – это угроза не только Беларуси, но и России. "Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси", – отметил президент.

Кроме того, Лукашенко считает, что защита Беларуси – "не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства". По его мнению, стоит ожидать волну в России, "если белорусы не выдержат". "Мы видим, что происходит. Нас укачивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим", – сказал глава Беларуси.

Напомним, недавно Лукашенко отреагировал на ряд забастовок белорусских предприятий, которые продолжаются после проведения президентских выборов. Президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.