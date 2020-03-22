Разведка США знала о вероятности пандемии коронавируса еще в январе и предупреждала об этом Белый дом, - СМИ

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Как выяснилось, Трамп не воспринимал эти сообщения серьезно

Разведка США предсказала сценарий пандемии коронавируса еще в январе и предупреждала о его масштабах администрацию Белого дома.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

В отчете разведывательных учреждений, на которые ссылается издание, отмечается, что на тот момент Китай очень преуменьшал серьезность проблемы и что еще тогда возникла потребность ввести определенные правительственные меры для противодействия распространению вируса.

Также в отчете говорилось о возможных масштабах вируса и его истинной природе.

Однако, по данным журналистов, сам американский президент не воспринял сообщение всерьез.

Сейчас в Белом доме вот так комментируют эту ситуацию: "Президент принял исторические агрессивные меры, чтобы защитить здоровье и безопасность американского народа. Он это делал, когда СМИ и демократы решили сосредоточиться лишь на глупой политике ложного, неправомерного импичмента".

В то же время ЦРУ и Служба Национальной разведки США не стали комментировать новые данные.

Тем временем еще одно известное издание The New York Times в одном из материалов утверждает, что в прошлом году Минздрав и социальные службы США проводили на территории 12 штатов серию противоэпидемиологических учений под названием "Crimson Contagion".

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Оказалось, что это было отработкой сценария борьбы с возможным вирусным заболеванием, которое возникло в Китае и тогда учения показали, что готовность к пандемии отсутствует.

В статье говорится о том, что во время учений возникла путаница, ведь "федеральные агентства соревновались между собой за сферы ответственности, представители власти штатов и местные госпитали пытались определить, какое оборудование есть на складах и доступно для использования, а муниципальные власти и власти штатов по-своему решали вопрос о прекращении занятий в образовательных учреждениях".

Напомним, ранее сообщалось, что США закрыли границу с Мексикой из-за распространения коронавируса.

Также отмечалось, что Госдепартамент США временно приостановил обычную работу визовых служб на выдачу всех иммиграционных и неиммиграционных виз в связи с пандемией коронавируса.