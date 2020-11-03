Разрыв между кандидатами будет лишь в несколько десятков тысяч голосов: Эксперт рассказал об особенностях нынешних выборов в США

Телеканал ZIK

Результат выборов в Соединенных Штатах Америки будет отличаться от результатов социологических опросов

Особенностью нынешних выборов в США есть рекордно маленький разрыв между кандидатами. Поэтому все будет решаться в несколько десятков тысяч голосов.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил эксперт по международной политике Илья Куса.

Эксперт отметил, что результат выборов в Соединенных Штатах Америки, скорее всего, будет отличаться от результатов социологических опросов. Об этом свидетельствуют и результаты прошлых президентских выборов в США, победу на которых одержал Трамп, зато социология показывала победу Клинтон.

"То есть особенность нынешних выборов как раз и заключается в том, что после 2016 года у многих людей социология вызывает скепсис", – отметил Илья Куса.

Еще одной особенностью нынешних выборов в США, добавил эксперт-международник, является рекордно маленький разрыв между кандидатами. Например, в штате Пенсильвания разрыв между Байденом и Трампом – 2% и это едва ли не один из самых высоких показателей по стране.

"Но реально особенность этих выборов и этих всех подсчетов как раз в том, если посмотреть, какой процент занимает Трамп, а какой Байден в граничных штатах, то можно увидеть, что разрыв очень и очень маленький. В двух штатах отрыв Трампа от Байдена составляет лишь 0,2%. То есть там реально все будет решаться в несколько десятков тысяч голосов", – сказал он.

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Кроме этого Илья Куса прокомментировал предвыборные программы кандидатов. По его словам, они как обычно "грязные", поток компроматов огромен, особенно в последние 2 недели, но в то же время они совсем не похожи между собой.

"Даже намека не было на то, что определенные моменты похожи, или что кандидаты соглашаюсь с чем-то, они всеми своими силами старались демонстрировать то, в чем они отличные и насколько они ненавидят друг друга. Это еще больше "наэлектризовало" ситуацию в Штатах, и, соответственно, углубило раскол в американском обществе. Поэтому эти выборы очень идеологически расколоты", - рассказал эксперт.

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Напомним, сегодня, 3 ноября в Соединенных Штатах стартовали выборы президента и вице-премьера. В то же время американцы будут избирать 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

Добавим, первый город уже обнародовал результаты – в городе Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир побеждает бывший президент США и кандидат от Демократической партии Джо Байден.